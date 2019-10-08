Королева довольна: Елизавета ІІ похвалила принца Гарри и Меган Маркл - СМИ

Тур по странам Африки вызвал одобрение у королевы.

Королевский тур Меган Маркл, принца Гарри и их маленького сына Арчи по странам Африки уже завершился. Сейчас герцоги Сассекские вернулись в Лондон и окунулись в свой привычный образ жизни. Впрочем, официальная поездка Меган и Гарри вызвала активное обсуждение в сети.

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Как пишет Viva.ua, по этому поводу высказалась даже сама королева, которая наблюдала за туром внука и его жены. Правда, в то время, когда многие привыкли к критике со стороны Елизаветы, в этот раз королева была благосклонна к Маркл.

"Она увидела, как Гарри раскрылся с более зрелой и осознанной стороны. И она действительно восхищена тем, как Меган повысила свои позиции", - говорит источник.

Также инсайдер отметил, что в туре Маркл была очень мила и отзывчива - именно такой она и является в обычной жизни:

"Это настоящая Меган. Это не притворство. И хотя герцогиня никогда не заменит леди Диану, она полна решимости и дальше идти по ее стопам".