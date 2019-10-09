В Китае открыли самый длинный двухэтажный мост

По верхнему ярусу моста можно двигаться со скоростью 80 километров в час, тогда как нижний ярус имеет столько же полос, но с рассчитанной скоростью 60 километров в час.

В китайском городе Ухань открыли самый длинный в мире двухъярусный автодорожный мост.

Об этом сообщает Синьхуа.

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"Яньшаньский мост через реку Янцзы – это самый длинный в мире подвесной мост с двумя этажами", – сказал главный конструктор моста Сю Гунги.

Общая длина моста составляет 4,13 км. Верхний этаж моста через реку Янцзы имеет шесть полос, двигаться по которым можно со скоростью 80 км/ч, тогда как нижний ярус имеет столько же полос, но с рассчитанной скоростью 60 км/ч.

В верхней части моста есть также два тротуара для пешеходных прогулок, а нижняя часть оснащена двумя велосипедными дорожками и несколькими полосами для пешеходов.

Стоит отметить, что это самый длинный мост в мире с подобной конструкцией.

Как сообщал УНИАН, на северо-востоке Тайваня 1 октября обрушился арочный мост в одном из местных рыбацких портов.