Протесты в Ираке: больше сотни погибших, шесть тысяч пострадавших - Reuters

Бунтовщики за неделю подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий.

В Ираке за неделю антиправительственных акций погибли 104 человека, более шести тысяч получили ранения.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные, которые привел пресс-секретарь МВД Ирака генерал-майор Саад Маан.

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Сообщается, что бунтовщики подожгли 51 здание и восемь отделений политических партий. По словам Маана, среди сотрудников правоохранительных органов погибли восемь человек.

Кроме того, представитель МВД опроверг заявления о том, что в ходе беспорядков власти открывали огонь на поражение. Также он заявил, что полиция и спецслужбы не имеют отношения к нападениям на багдадские редакции местных и международных СМИ.

Как сообщал УНИАН, протесты начались в Багдаде 1 октября и в течение последующих дней охватили несколько провинций.

Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут шины, штурмуют правительственные здания.