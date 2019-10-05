Протесты в Ираке: 65 погибших и 2 тысячи раненых

Участники акций в нескольких провинциях требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания.

В Ираке за четыре дня антиправительственных акций погибли 65 человек, ранены почти 2 тысячи.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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Погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских. Протесты начались в Багдаде 1 октября и в течение последующих дней охватили несколько провинций.

Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания.

Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны. Также премьер-министр Адель Абдель Махди объявил о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.

К отставке парламента и проведению досрочных выборов призвал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр. Подконтрольный ему блок депутатов "Саирун" приостановит свою работу в парламенте до начала перемен в стране.