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В Эдинбурге люди вышли на марш за независимость Шотландии (фото, видео)

17:46, 05 октября 2019
Мир
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На марш за независимость Шотландии ожидают тысячи участников / фото twitter.com/ScoPoliticsNews

Об этом сообщает BBC.

Организаторы марша All Under One Banner ожидают, что в мероприятий примут участие более 100 тысяч человек. Центр города Эдинбург перекрыт из-за проведения марша.

Отмечается, что около 100 тысяч человек принимали участие в марше в Эдинбурге в прошлом году, но, по официальным оценкам Совета города, участников было 20 тысяч человек.

Движение All Under One Banner основали в 2014 году, инициатива объединяет сторонников шотландской независимости.

Напомним, в Шотландии поддержка независимости от Великобритании достигла самого высокого уровня за последние четыре года, в основном из-за избирателей, которые хотят остаться в Европейском союзе.

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Теги: #Шотландия#независимость Шотландии