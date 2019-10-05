В Эдинбурге люди вышли на марш за независимость Шотландии (фото, видео)

Центр города Эдинбурга перекрыт из-за проведения марша.

В Эдинбурге люди вышли на марш за независимость Шотландии. Организаторы ожидают тысячи участников.

Об этом сообщает BBC.

Организаторы марша All Under One Banner ожидают, что в мероприятий примут участие более 100 тысяч человек. Центр города Эдинбург перекрыт из-за проведения марша.

Hark when the night is falling

Hear! hear the pipes are calling,

Loudly and proudly calling,

Down through the glen....

High may your proud standards, Gloriously wave,

Land of my high endeavour,

Land of the shining rivers,

Land of my heart for ever,

Scotland the brave. #yespic.twitter.com/JpeQwRb2f7 — TerryAnnG 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@TerryAnn_G) October 5, 2019

Отмечается, что около 100 тысяч человек принимали участие в марше в Эдинбурге в прошлом году, но, по официальным оценкам Совета города, участников было 20 тысяч человек.

Движение All Under One Banner основали в 2014 году, инициатива объединяет сторонников шотландской независимости.

Напомним, в Шотландии поддержка независимости от Великобритании достигла самого высокого уровня за последние четыре года, в основном из-за избирателей, которые хотят остаться в Европейском союзе.