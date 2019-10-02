New York Times: Украинцы в США видят в скандале вокруг Родины возможности

Украинская диаспора убеждена, что страну их происхождения слишком долго игнорировали и не понимали правильно.

Богдан Чмола открыл Фестиваль украинского кино в Питтсбурге в минувшее воскресенье словами: «Смотрели новости на этой неделе?». После многих лет игнорирования в Америке Украина, страна происхождения родителей Чмолы, вдруг оказалась в центре целого новостного «блокбастера». Только за последние несколько дней о ней упоминали в разы больше, чем украинец помнит за все 68 лет своей жизни.

«Украина теперь горячая тема обсуждения», - провозгласил Чмола с гордостью, как отец, перед аудиторией из примерно 30 людей.

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Как пишет New York Times, перед показом первого фестивального фильма он заметил, что все, что об Украине знает большинство американцев, — это украинская кухня и музыка. Кто-то, возможно, немного уделил внимание стране во время последней революции или же слышал о войне, которая продолжается на Донбассе и уже унесла жизни 13 тысяч человек. В аудитории возмущались, что Украина, похоже, до сих пор ассоциируется с еврейскими погромами времен Российской империи. Но ведь этнический еврей недавно стал президентом страны. Много американцев украинского происхождения удивляются, когда эксперты на телевидении до сих пор время от времени употребляют форму “the Ukraine” так, словно страна до сих пор только регион в Российской империи.

«Они же не говорят the France или the Spain», - проворчал президент украинской общины Западной Пенсильвании Пол Герлач. Его организация и устроила фестиваль украинского кино.

Но вдруг в новостях начали говорить, что президент Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины настаивал на проведении расследования против Джо Байдена. И теперь в новостях только и говорят, что об Украине. Конечно, для Трампа, его адвоката Руди Джулиани или Джо Байдена это все могут быть плохие новости. А для Украины?

В то время как многие аналитики видят ущерб для украинской стороны от последних событий, Чмола считает иначе.

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«Думаю, это чрезвычайно позитивная вещь. Чем больше новостей об Украине, тем лучше», - утверждает он.

Для ясности издание отмечает, что большинство украинцев в аудитории сомневаются, что скандал закончится для Трампа чем-то плохим. После многочисленных интервью люди начали воспринимать историю как абсолютную фабрикацию демократов. И что скандал больше указывает на горькие поступки семьи Байдена, чем на ошибки американского президента. Представители украинской диаспоры, по крайней мере ее часть среднего возраста, которая пришла на фестиваль, твердо поддерживают Трампа.

«Это замечательный президент. Все, что он делает – это просто невероятно. К чему не прикасается, все проходит успешно», - говорит 48-летняя Анна Дзямко, которая работает фармацевтом и эмигрировала в США в 1997 году.

Это увлечение в значительной степени продиктовано тем, что американские украинцы считают слабой реакцией администрации Барака Обамы на вторжение России в Украину. Трамп хоть и заморозил военную помощь для украинской армии, о чем говорят сейчас, но в отличие от своего предшественника он предоставил Украине оружие. Более того, многие украинцы разделяют с другими иммигрантами из бывших коммунистических стран глубокое недоверие к любому, кто хорошо говорит о социализме.

«У нас было восемь лет правления Обамы, которые втянули нас в социализм. Нам это не нужно», - говорит Дзямко.

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Украинское презрение к социализму сплетается с презрением к российскому доминированию. А последнее выражается сейчас в лютой ненависти к Владимиру Путину. В таком случае напрашивается ряд вопросов о том, почему Трамп восхищается российским президентом. Почему он хочет вернуть Россию в G7? А также почему его соратники склонны работать на интересы Кремля? Также недавно Трамп предложил президенту Украины «поладить» с Путиным.

Некоторые украинцы признали, что во всем этом трудно найти логику. Но они настаивают, что следует понимать долгосрочную игру Трампа.

«То, что он делает, может и кажется чем-то плохим для Украины сегодня. Но через год это будет добром для нее», - говорит агроном Джордж Гончар, перед входной дверью дома которого лежит коврик с портретом Путина и надписью на украинском языке о необходимости вытирать ноги.

Мужчина убежден, что нужно сосредоточиться на том, что все события дадут имиджу Украины в США.

«После того, что произошло на этой неделе, я не буду удивлен, если в нашей украинской школе мы увидим больше детей, которые раньше не ходили, потому что их родители стеснялись своего происхождения», - сказал Гончар во время встречи Клуба украинских американских граждан в Питтсбурге.

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«Это сделает их гордыми или должен сделать! Если же нет, тогда они глупые», - добавил украинец.

Клуб украинцев расположен напротив украинской православной церкви. Его здание украшено украинскими флагами и изображением девушки, которая играет на бандуре. Много членов украинского клуба – ирландцы. Западная Пенсильвания пережила несколько волн наплыва украинских иммигрантов с 19 века, когда они начали приезжать работать на металлургических заводах, угольных шахтах и железной дороге. Во всем регионе много украинских православных и греко-католических церквей. Однако, приходы этих храмов старые и шаткие. Часто они продают домашние вареники, чтобы заплатить за небольшие ремонты. В Западной Пенсильвании живет около 100 тысяч человек украинского происхождения. Однако, они так и не сформировали сплоченную общину, что огорчает патриотов вроде Гончара. Он надеется, что это изменится.