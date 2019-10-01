Politico: Посольство Украины в США просило не называть свою страну “the Ukraine”

Похоже, на американского президента просьба украинских дипломатов подействовала.

Посольство Украины в Вашингтоне придирчиво попросило американское общество прекратить использовать конструкцию “the Ukraine”. И эта просьба прозвучала после того, как президент США Дональд Трамп часто именно так называл восточноевропейскую страну.

"Позвольте нам помочь вам использовать слова, которые касаются Украины, правильно", - цитирует сообщение украинского посольства в Twitter издание Politico.

Собственно, на английском языке правильно называть Украину просто «Ukraine», а не “the Ukraine”. К тому же, украинская столица – это Kyiv, а не Kiev.

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Из-за разрастания скандала вокруг телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, форма “the Ukraine” начала все чаще встречаться в новостях. Трамп и сам часто употребляет ее. Но он далеко не единственный, кто в США использует артикль перед названием восточноевропейской страны.

Споры вокруг того, как правильно называть Украину на английском языке, ведутся уже несколько лет. И сообщение посольства напоминает об этом.

«Это единственные политически корректные термины, которые выражают уважение к стране и ее народу», - отметили украинские дипломаты, призвав американцев «быть умными и избегать советских клише».

Неправильная форма англоязычного названия Украины появлялась также во многих СМИ, когда они писали о том, как Трамп незаконно давил на Зеленского, требуя начать расследование против демократа Джо Байдена и его сына. Хотя издание The Associated Press, чьи стилистические инструкции переняли много других редакций, еще в 1991 году исключило артикль “the” из названия Украины. Критики формы с артиклем утверждают, что ее употребление унижает статус суверенного украинского государства, будто оно до сих пор часть территории СССР.

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Некоторые издания часто используют “the Ukraine”. Эту же ошибку делал и президент Барак Обама время от времени после оккупации Крыма войсками России в 2014 году. В разгар спора с репортерами на прошлой неделе на заседании ООН Трамп тоже много говорил про украинские дела Байдена и его сына, употребляя форму “the Ukraine”.

Но новое напоминание посольства Украины появилось вскоре после утреннего сообщения в Twitter от мужчины, чье президентство теперь на волоске из-за удара по его отношениях с Украиной.

Трамп часто удаляет и повторно размещает сообщение в своей любимой социальной сети.

«Президент Украины сказал, что не было никакого давления на него с моей стороны», - написал Трамп, использовав для обозначения Украины форму “the Ukraine”. Через несколько минут он удалил сообщение и разместил его снова, но без “the”.