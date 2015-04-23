Die Zeit: Все проигрывают

Об этом пишет Маркус Гатцке в своей статье «Все проигрывают», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

С большой долей цинизма можно прийти к выводу, что греческое правительство во главе с Алексисом Ципрасом для некоторых в Европе является настоящей находкой.

В течение нескольких недель уже не обсуждается, правильная ли нынешняя политика спасения. Больше никто не говорит о том, что Греция – банкрот уже в течение пяти лет, и еврозона совместно с Международным валютным фондом (МВФ) пытается исправить это новыми кредитами. Мало кто упоминает о том, что политика жесткой экономии повергла страну в глубокую депрессию.

Вместо этого, сторонники радикальных мер жесткой экономии могут переложить вину в страданиях на нынешнее греческое правительство. Смотрите-ка, они не хотят – и, возможно, даже не могут. Это просто пустая болтовня.

Плохо то, что они, вероятно, правы. Правительство Ципраса действует так неуклюже и бессистемно, что ошеломлены даже экономисты и политики, которые в прошлом аналогично резко осуждали действия тройки и предоставили правительству СИРИЗА большой кредит доверия. Пример: несколько дней назад министр финансов Янис Варуфакис объявил, что Греция вскоре вынуждена будет приостановить обслуживание долга. Несколькими неделями ранее, на встрече с главой МВФ Кристин Лагард, он по-прежнему настаивал на том, что его страна выполнит все свои обязательства и даже «в ближайшем будущем». Насколько еще грекам хватит денег, не знает даже ответственный министр.

В ходе переговоров между институтами МВФ, Европейским центральным банком, Европейской комиссией и правительством Греции, не было никакого прогресса. До сих пор у них нет полного представления о действительном финансовом положении страны. Нет продуманной стратегии проведения реформ правительством Ципраса. В пятницу министры финансов еврогруппы встречаются в Риге - до недавнего времени это считали решающей встречей для новой финансовой помощи. Но все изменилось: результат, возможно, будет в мае или даже в конце июня. Сохраняющаяся неопределенность, вероятно, снова подтолкнула Грецию к рецессии. В офисе канцлера тайно обсуждается крайний случай и разрабатывается план Б, то есть банкротство.

Тройка привела Ципраса к власти

Однако, в сложной дискуссии о Греции упускают из виду тот факт, что правительство Ципраса также является результатом пятилетней деятельности тройки. Грекам надоела политика жесткой экономии, им надоели пенсионные сокращения и повышения налогов, рецессия и массовая безработица. Они выбрали партию СИРИЗА, считая, что с ними у власти ситуация улучшится. Кто-то может сказать, что верить обещаниям, - наивно и легковерно. Но, в конце концов, результаты выборов были сигналом для остальной части Европы: Греки хотели более справедливой и честной политики спасения.

Еще предшественник Ципраса Антонис Самарас отклонил обсуждаемые в настоящее время повышения НДС и дальнейшее сокращение пенсионных выплат. Условия стали причиной того, почему он хотел проведения новых выборов. Дальнейших льгот на обслуживание долга, греки ждали с осени 2012 года. Тогда им это пообещала именно еврогруппа.

Если Алексис Ципрас потерпит неудачу со своим новым курсом и стране действительно придется официально объявить о банкротстве, федеральному правительству легко будет сказать, что греки сами виноваты. Мы сделали все правильно. Мы помогали до предела. Ангеле Меркель не нужно объяснять немецким избирателям, что миллиарды из пакета помощи уже давно потеряны, потому что страна является неплатежеспособной с 2010 года.