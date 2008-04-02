Президент сформировал делегацию на конференцию по запрету химоружия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сформировал делегацию Украины на Вторую специальную сессию Конференции государств – участниц Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении согласно действию Конвенции.

Об этом говорится в указе Президента, который опубликован на его официальном сайте.

Президент назначил руководителем делегации директора Департамента контроля над вооружениями и военно-технического сотрудничества Министерства иностранных дел Украины Владимира БЕЛАШЕВА.

Конференция состоится 7–18 апреля в Гааге (Нидерланды).