New York Times: После Зеленского президент США начал давить на премьера Австралии

От главы австралийского правительства американский лидер потребовал помочь дискредитировать расследование дела о вмешательстве России в американские выборы.

Президент США Дональд Трамп давил на премьер-министра Австралии во время недавнего телефонного разговора. В частности, он требовал, чтобы австралийский лидер помог американскому Генпрокурору Уильяму Барру собирать информацию для проверки Департамента юстиции. Целью этой проверки было дискредитировать расследование дела о вмешательстве России, которую расследовал специальный прокурор Роберт Мюллер.

Об этом пишет New York Times со ссылкой на двух американских чиновников, осведомленных о деталях разговора лидеров США и Австралии. Белый дом ограничил доступ к стенограмме телефонного разговора на запрос Барра. Лишь небольшая группа помощников президента получила доступ к этой информации.

«Ограничение было необычным и подобным тому, которое наложили в июле на телефонный разговор с президентом Украины. Этот разговор теперь в эпицентре процесса импичмента, который запустили демократы в Палате представителей», - пишет издание.

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Так же, как и звонок украинскому президенту, разговор Трампа с премьером Австралии Скоттом Моррисоном демонстрирует, как американский лидер использует дипломатию высшего уровня в своих личных интересах. Также он разоблачает то, что Трамп рассматривает своего Генерального прокурора как критически важного партнера. Фактически он использует федеральные правоохранительные силы США для достижения своих политических целей, чтобы поквитаться со своими мнимыми врагами из «глубокого государства», а также чтобы выставить расследование Мюллера как продукт партийной коррумпированности.

Проверки Департамента юстиции и параллельные усилия личного адвоката американского президента Рудольфа Джулиани – это своеобразная «война на два фронта». Трамп говорил, что Барр может помочь ему подтвердить победу на выборах 2016 года. А Джулиани пытался раскопать вредную информацию о бывшем вице-президента США Джозефа Байдена, который собирается бороться за президентское кресло в 2020 году.

В рамках всех этих усилий Барр на протяжении последних месяцев просил президента посодействовать контактам с иностранными чиновниками. Он совершил по крайней мере одну поездку в Италию, чтобы наладить сотрудничество. Об этом изданию сказал чиновник Департамента юстиции. Проверка нацелена против американской разведки и правоохранительных органов, которые расследовали сомнительное поведение избирательной команды Трампа. Теперь их собственные действия пытаются проверить на законность.

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Трамп инициировал обсуждение с Моррисоном на протяжении последних недель чисто для того, чтобы попросить помощь Австралии в этой работе против американских правоохранителей. Об этом New York Times сообщили два источника. Фактически Трамп попросил правительство Австралии начать расследование против самого себя. Следователи ФБР начали изучать связи команды Трампа с Россией во время выборов 2016 года после того, как австралийские чиновники сообщили, что российские посредники связались с советниками на то время кандидата-республиканца. Речь шла о публикации информации, которая бы навредила кампании Хиллари Клинтон. В мае 2016 года австралийский дипломат в Великобритании встретился с советником Трампа по иностранным делам Джорджем Пападопулосом. Последний рассказал о предложенной Россией грязи на Клинтон.

Пападопулос также рассказал австралийскому дипломату, что слышал от ученого Джозефа Мифсуда о наличии у российской стороны тысяч электронных писем Клинтон. Мифсуд работал профессором в Риме. Но с того времени он исчез. Соратники Трампа включая Джулиани утверждают, что якобы западная разведка «подсунула» Мифсуда с его рассказами Пападопулосу, чтобы подставить его. В минувшую пятницу Барр встречался с членами правительства Италии. Пресс-секретарь Департамента юстиции Керри Купеч отказался комментировать, обсуждал ли Генпрокурор расследование о выборах.

«По просьбе Генпрокурора Барра, президент контактировал с другими странами», - пояснил пресс-секретарь.

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После разговора с Моррисоном Трамп сказал чиновникам, что Департамент юстиции планирует связаться с австралийскими правоохранительными органами. В заявлении пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли решил сосредоточиться на политических оппонентах Трампа.

«Демократы, очевидно, не хотят, чтобы правда всплыла на поверхность. Поскольку она может навредить им политически. Но этот звонок связан с проверкой Департамента юстиции, о которой было объявлено несколько месяцев назад. Она нацелена разоблачить, что именно произошло», - сказал Гидли.

В понедельник вечером пресс-секретарь Моррисона сказал, что «правительство Австралии всегда готово помогать и сотрудничать с мерами, которые помогают пролить свет на расследованы вопрос».

«Премьер-министр подтвердил эту готовность еще раз в разговоре с президентом», - добавил пресс-секретарь правительства Австралии.