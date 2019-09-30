Forbes: Украина может потерять поддержку США и ЕС из-за скандала с Трампом

Украинский лидер сказал правильные слова во время встречи с американским президентом, но это было немного поздно.

Президент Украины, вероятно, привык к чрезмерному вниманию, учитывая его актерское прошлое. Но разоблачения деталей телефонного разговора с Дональдом Трампом пролило свет на его неопытность. Из-за этого Украина может оказаться в положении политического «футбольного мяча».

Об этом пишет издание Forbes, напоминая, что во время телефонного разговора 25 июля Трамп просил своего украинского коллегу начать расследование против главного кандидата от демократов на следующих выборах Джо Байдена и его сына Гантера. Этот разговор состоялся как раз после того, как Белый дом заморозил 400 миллионов долларов военной помощи для Украины, которая остро нужна стране на фоне ее обороны от агрессии России. Телефонный разговор стал причиной для запуска процедуры импичмента против Трампа как раз тогда, когда США входят в избирательный сезон 2020 года.

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Для Украины угроза в том, что не известно, как украинская тема будет использована во время американской избирательной кампании. И не станет ли украинское государство ассоциироваться с проблемами, а не возможностями. Другая проблема кроется в том, как демократы расценят слова Зеленского во время разговора с Трампом. Будет ли Конгресс и дальше активно поддерживать Киев?

Впрочем, украинский президент продемонстрировал правильное хладнокровие. Во время первой формальной встречи с лидером США 18 сентября Зеленский сказал: «Никто на меня не давил. И не хочу вмешиваться в демократические выборы в США». Впрочем, не исключено, что эти слова могли прозвучать слишком поздно. Издание напоминает об отсутствии политического опыта у президента Украины. И критики часто цепляются за это. Последний скандал стал жестким уроком для Зеленского, которому пришлось в очень грубой форме увидеть, что его частные разговоры не такие уж и частные.

Еще один урок, который ему и Трампу придется выучить, заключается в масштабах настоящей помощи ЕС для Украины. Во время разговора Зеленский «на 1000%» согласился с президентом США, что американская сторона делает для Украины гораздо больше, чем Европа. Украинский лидер также добавил, что Франция и Германия делают «не достаточно». Но Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) утверждает, что в 2016-2017 годах помощь со стороны институтов ЕС была вдвое больше, чем США. Эта оценка не включает вклад отдельных стран-участниц.

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«Разговоров не усилит доброжелательность ЕС к Зеленскому в то время, когда ему нужны друзья», - говорит старший аналитик Центра европейской политики Пол Айван. Впрочем, по его мнению, вряд ли лидеры ЕС будут «реагировать эмоционально».

Однако, скандальный телефонный звонок может иметь косвенное негативное воздействие на развитие отношений с Францией и Германией. На это указывает глава центра «Новая Европа» Алена Гетьманчук.

«Его слова об отсутствии поддержки могут быть использованы против Украины. Потому что Украину могут выставить как неблагодарного партнера», - допускает эксперт.

Вдобавок, скандальные разоблачения играют на руку президенту России Владимиру Путину, который много лет пытается дестабилизировать Украину изнутри и дискредитировать ее на международной арене.