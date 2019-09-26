Сгорел и пошел ко дну: в норвежском порту затонул российский траулер

На борту судна находилось 30 членов экипажа.

В порту норвежского города Тромсе 26 сентября затонул российский траулер «Бухта Наездник».

Об этом передает Радио Свобода.

Судно зашло в норвежский порт для смены экипажа и планового ремонта, во время которого 25 сентября на нем начался пожар. По предварительной версии, возгорание началось во время сварочных работ.

Читайте такжеНа загоревшимся у берегов Мавритании траулере «Иван Голубец» погибли двое моряковНа борту корабля находилось 30 членов экипажа.

По информации норвежской телерадиовещательной корпорации (NRK), была вероятность взрыва судна.

По данным МИД России, пострадавших среди членов экипажа траулера нет.

«Бухта Наездник» – средний рыболовный траулер. Он был построен в 1991 году в Норвегии. Водоизмещение судна составляет 2878 тонн, длина – 64 метра, полная численность экипажа – 46 человек. Судно специализируется на ловле пикши и трески в Северо-Восточной Атлантике.

Как сообщал УНИАН, до этого стало известно о пожаре на траулере «Бухта Наездник». Отмечалось, что 12 членов экипажа направили на обследование с подозрением на отравление дымом.

А в Арктике моржи атаковали российский флот и утопили их катер.