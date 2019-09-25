В Норвегии горел российский траулер

12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.

На севере Норвегии в порту города Тромсе загорелся российский траулер.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.

Сообщение о пожаре в бухте Брейвика поступило в полицию около 11:00.

После полудня полиция сообщила, что все 29 членов экипажа находятся на суше.

12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.

Как сообщал УНИАН, у побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на плавучем заводе "Петр Житников".