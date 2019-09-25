В Норвегии горел российский траулер
14:03, 25 сентября 2019Мир
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12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.
На данный момент все 29 членов экипажа находятся на суше / фото: nrk.no
На севере Норвегии в порту города Тромсе загорелся российский траулер.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию NRK.
Сообщение о пожаре в бухте Брейвика поступило в полицию около 11:00.
После полудня полиция сообщила, что все 29 членов экипажа находятся на суше.
12 человек направили на обследование с подозрением на отравление дымом.
Как сообщал УНИАН, у побережья южнокурильского острова Шикотан загорелся консервный цех на плавучем заводе "Петр Житников".
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