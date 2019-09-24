В Арктике моржи атаковали российский флот и утопили их катер (фото)

Моржи, вероятно, боялись за своих детенышей и атаковали резиновые десантные катера.

На мысе Геллера в Арктике моржи атаковали и утопили резиновый десантный катер российских военных.

«Лодка затонула, но трагедии удалось избежать благодаря оперативным действиям командира отряда», – говорится в пресс-релизе Географической организации.

Читайте такжеДля борьбы с климатическим кризисом придется изменить структуру экономик – генсек ООН

В плавании на удаленном архипелаге Земля Франца-Йосифа россияне использовали буксир военного флота «Алтай», но для того, чтобы сойти на берег, использовали резиновые десантные лодки.

Северный флот сообщает об этой же экспедиции, но кратко упоминает, что во время высадки на мысе Хеллер на группу исследователей напала самка моржа, что оберегала своих детенышей.

В фотогалереи изображены военные, которые управляют беспилотниками рядом с группой моржей на пляже. В тексте же нет ни одного упоминания о том, что лодка затонула. Лишь подчеркивают, что «серьезных неприятностей удалось избежать благодаря четким и слаженным действиям военных Северного флота, которые не смогли отобрать лодку у животных, не нанеся им вреда».

Как сообщал УНИАН, ученые представили «нанокатушки», которые могут индуцировать химические реакции в океане, превращают пластик в углекислый газ и воду.