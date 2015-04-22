В столице Казахстана горело посольство России
02:36, 22 апреля 2015Мир
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В российском посольстве в столице Казахстана Астане возник пожар.
Более полусотни пожарных тушили пожар в российском посольстве / ТСН
Укротить огонь пытались более полусотни спасателей, сообщает ТСН.
Пламя охватило крышу спортивного зала на территории дипмиссии. Пожарные потратили около часа на то, чтобы потушить пламя.
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Причины возгорания сейчас устанавливают.
Тем временем, дым от пожаров в российской Хакасии достиг западного побережья США - небо над тремя американскими штатами затянуло туманом.
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