В столице Казахстана горело посольство России

02:36, 22 апреля 2015
Мир
4216

В российском посольстве в столице Казахстана Астане возник пожар.

ТСН

Укротить огонь пытались более полусотни спасателей, сообщает ТСН.

Пламя охватило крышу спортивного зала на территории дипмиссии. Пожарные потратили около часа на то, чтобы потушить пламя.

Читайте такжеЧисло жертв пожаров в Хакасии достигло 34 человек

Причины возгорания сейчас устанавливают.

Тем временем, дым от пожаров в российской Хакасии достиг западного побережья США - небо над тремя американскими штатами затянуло туманом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter