В столице Казахстана горело посольство России

Укротить огонь пытались более полусотни спасателей, сообщает ТСН.

Пламя охватило крышу спортивного зала на территории дипмиссии. Пожарные потратили около часа на то, чтобы потушить пламя.

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Причины возгорания сейчас устанавливают.

Тем временем, дым от пожаров в российской Хакасии достиг западного побережья США - небо над тремя американскими штатами затянуло туманом.