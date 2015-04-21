Пан Ги Мун: размещение миротворческой миссии на Донбассе зависит от Совета безопасности ООН
Генсек Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун во время телефонного разговора с Петром Порошенко подчеркнул, что размещение миротворческой миссии с мандатом организации на Донбассе зависит от Совбеза ООН.
Как сообщает центр новостей ООН, стороны были едины в необходимости полного выполнения пакета мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля.
Также, отмечается, что "по международной миротворческой миссии с мандатом ООН, Генеральный секретарь ООН вновь заявил, что решение по этому вопросу принимается Советом Безопасности ООН".
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Пан Ги Мун подчеркнул необходимость улучшения гуманитарной ситуации на востоке Украины.
"Генеральный секретарь добавил, что ООН поддерживает украинский народ и проявляет с ним солидарность в этот трудный для Украины период истории. Он пообещал, что ООН продолжит свою деятельность в стране", - сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе президента сообщили, что Порошенко и Пан Ги Мун договорились о дальнейших шагах относительно размещения миротворцев на Донбассе.