Папа Римский принял отставку епископа, осужденного за сокрытие информации о насилии над детьми

Финн – первый американский иерарх, признанный виновным по уголовному делу подобного рода, передает Русская служба Би-би-си.

В 2010 году он не сообщил в полицию о том, что священника его епархии Шона Рэтигена подозревают в сексуальном насилии над детьми.

Читайте такжеПапа Римский намекнул на свою возможную отставку

В компьютере Рэтигена обнаружили детскую порнографию, и даже после начала расследования священник продолжал контактировать с детьми.

Ранее УНИАН сообщал, что предыдущий Папа Римский Бенедикт XVI в 2011 и 2012 годах лишил духовного сана 400 священников, подозреваемых в педофилии.