Папа Римский принял отставку епископа, осужденного за сокрытие информации о насилии над детьми
19:55, 21 апреля 2015Мир
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Осужденный на два года условно за сокрытие информации, связанной с насилием над детьми, епископ Канзас-Сити Роберт Финн уходит в отставку.
REUTERS
Финн – первый американский иерарх, признанный виновным по уголовному делу подобного рода, передает Русская служба Би-би-си.
В 2010 году он не сообщил в полицию о том, что священника его епархии Шона Рэтигена подозревают в сексуальном насилии над детьми.
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В компьютере Рэтигена обнаружили детскую порнографию, и даже после начала расследования священник продолжал контактировать с детьми.
Ранее УНИАН сообщал, что предыдущий Папа Римский Бенедикт XVI в 2011 и 2012 годах лишил духовного сана 400 священников, подозреваемых в педофилии.
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