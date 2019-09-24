Висела над плитой: старая картина дома у пенсионерки оказалась шедевром за несколько миллионов евро (фото)

Картина, которая долгие годы висела на кухне у женщины оказалась шедевром Проторенессанса художника Чимабуэ.

В одном из домов в городе Компьень на севере Франции на кухне прямо над плитой много лет висела картина. Хозяйка дома считала, что это какая-то старинная икона.

Читайте такжеНа аукционе в Британии продали белье жены Гитлера за 7,5 тысяч долларов (фото)

Некоторое время назад она решила отнести картину местным антикварам, чтобы узнать ее стоимость. Выяснилось, что «старую икону» написал флорентийский живописец Чимабуэ (настоящее имя Ченни ди Пепо) - один из самых знаменитых художников Проторенессанса и учитель Джотто, сообщает Meduza.

Картина из дома в Компьене, предполагают искусствоведы, — часть созданного Чимабуэ в 1280 году диптиха, каждая половина которого состояла из четырех изображений сцен мучений и распятия Христа.

До настоящего момента считалось, что сохранилось лишь две сцены - одна из них хранится в Национальной галерее в Лондоне, вторая - в Коллекции Фрика в Нью-Йорке. При этом фрагмент "Мадонна с младенцем и двумя ангелами", который находится сейчас в Лондоне, несколько веков считался утраченным. Его нашли лишь в 2000 году, когда один из британских аристократов обнаружил картину в своем поместье в графстве Суффолк.

Небольшая картина из Компьеня изображает Христа в окружении насмехающихся над ним людей.

"Насмешки над Христом" будут выставлены на французский аукцион Actaeon, который пройдет в городе Санлис 27 октября. За картину рассчитывают выручить от четырех до шести миллионов евро.

Откуда в ее доме появилась работа Чимабуэ, владелица картины не знает.

Как сообщал УНИАН, фотографию спины самого загадочного художника современности Бэнкси продали на аукционе за 43 тысячи долларов.