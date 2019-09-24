Трамп заявил, что и дальше будет блокировать военную помощь Украине

Трамп уверен, что США помогают Украине больше, чем Европа, и хочет это изменить.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник во время визита 74-й сессии Генассамблеи ООН, что будет продолжать задерживать выделение военной помощи Украине.

Об этом сообщает REUTERS.

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Американский лидер, в частности, подчеркнул, что Европа должна больше спонсировать Украину, чем США.

«Мы же выплачиваем деньги. Очень важно чтобы Германия, Франция, другие страны вкладывали деньги тоже. Это и было моим недовольством с самого начала», – сказал Трамп в комментарии CBS News.

Перед разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп подтвердил, что заблокировал военную помощь стране в размере почти 400 млн долларов. Он отметил, что сделал это, поскольку хотел, "чтобы другие страны вложили деньги".