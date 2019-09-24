Трамп признал замораживание военной помощи Украине перед разговором с Зеленским

Свои действия президент США объяснил тем, что хотел, "чтобы другие страны вложили деньги".

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что заблокировал военную помощь Украине в размере почти 400 млн долларов перед разговором с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает CBS News в Twitter.

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Трамп отметил, что сделал это, поскольку хотел, "чтобы другие страны вложили деньги".

Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Как сообщал УНИАН, указанный телефонный разговор оказался в центре скандала в США. По данным СМИ, во время разговора президент Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.