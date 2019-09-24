США значительно увеличат военное присутствие в Польше

Польша обязуется за свой счёт соорудить необходимую инфраструктуру для размещения американских солдат.

США направят в Польшу тысячу американских военных.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Радио Свобода.

Читайте такжеСМИ назвали последствия внезапной отмены визита Трампа в Польшу

Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.

Документ предусматривает, что в Польшу будет направлена дополнительно 1000 американских военных - по словам Трампа, по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах.

Польша обязуется за свой счёт соорудить необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идёт о создании новой военной базы. С идеей её создания ранее выступал польский президент, предлагая для неё название "Форт Трамп".

Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных.

На вопрос о том, связано ли усиление американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил отрицательно.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма "Дориан".