США значительно увеличат военное присутствие в Польше
США направят в Польшу тысячу американских военных.
Об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой, передает Радио Свобода.
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Лидеры двух стран подписали декларацию о расширении сотрудничества в сфере обороны.
Документ предусматривает, что в Польшу будет направлена дополнительно 1000 американских военных - по словам Трампа, по всей вероятности, с военных баз, расположенных в других европейских странах.
Польша обязуется за свой счёт соорудить необходимую инфраструктуру для их размещения. Речь при этом не идёт о создании новой военной базы. С идеей её создания ранее выступал польский президент, предлагая для неё название "Форт Трамп".
Сейчас в Польше размещены около 4500 американских военных.
На вопрос о том, связано ли усиление американского военного присутствия в Польше с угрозой со стороны России, Трамп ответил отрицательно.
Как сообщал УНИАН, ранее Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма "Дориан".