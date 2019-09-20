Цирк будущего VS душегубка для животных: как функционирует немецкий цирк Roncalli с 3D голограммами (видео)

В Германии цирки нашли решение, которое устраивает и зрителей, которым хочется захватывающего шоу, и защитников животных.

Активисты во всем мире борются с традиционными цирками, которые эксплуатируют животных. Такая инициатива становится все более популярной и в Украине. Животных в цирках обычно содержат в ужасных условиях, а при дрессировке используют физическое насилие.

Недавно суд запретил использовать животных в одесском цирке. Там были выявлены нарушения содержания животных, однако запрет лишь временная. В марте в столице окончательно запретили эксплуатацию животных в передвижных цирках.

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В Германии такого запрета нет, однако один из цирков предложил инновационное решение, в результате которого шоу с участием зверей в программе остались, но эксплуатация животных была полностью прекращена.

Такой забавный компромисс нашел цирк Circus Roncalli, основанный в 1975 году в Вене, но теперь базируется в Кельне. Там живых животных заменили потрясающими 3D голограммами.

Система обошлась цирка в более чем 500 000 евро, но владельцы говорят, что такие вложения быстро окупаются.

За последний год программу посмотрело более 600 000 посетителей. Им показывали виртуальных слонов, лошадей и даже золотые рыбки.

Зрители оставляют восторженные отзывы, и особенно довольны защитники животных: к такому цирка в них претензий нет.