В Европарламенте проходит церемония вручения премии Сахарова, присужденной Сенцову (видео)

За наградой приехала двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

Европейский парламент работает, но не в очень обычном режиме. Сегодня заседание начали с минуты молчания. Вечером сразу после стрельбы в центре Страсбурга в Европарламенте были введены протоколы безопасности.

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В Европейском парламенте сегодня проходит церемония награждения премии «За свободу мысли» имени Сахарова, лауреатом которой стал украинский режиссер Олег Сенцов.

За наградой приехала двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан.

25 октября осужденному в России украинскому режиссеру Олегу Сенцову присудили премию Европарламента «За свободу мысли» имени Сахарова. С 1988 года Европарламент присуждает премию Сахарова лицам и организациям, которые защищают права человека и основные свободы.