Премьер Чехии заявил о намерении встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

Встреча должна состояться на следующей неделе.

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что на следующей неделе в Нью-Йорке планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеТрамп встретить с МеркельОб этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что недавно Бабиш встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. При этом запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

«На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины», – отметил Бабиш.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию.