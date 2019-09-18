Премьер Чехии заявил о намерении встретиться с Зеленским в Нью-Йорке
08:28, 18 сентября 2019Мир
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Встреча должна состояться на следующей неделе.
Андрей Бабіш / REUTERS
Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что на следующей неделе в Нью-Йорке планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Читайте такжеТрамп встретить с МеркельОб этом сообщает «Европейская правда».
Отмечается, что недавно Бабиш встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. При этом запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.
«На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины», – отметил Бабиш.
Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию.
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