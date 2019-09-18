цей матеріал доступний українською

Премьер Чехии заявил о намерении встретиться с Зеленским в Нью-Йорке

08:28, 18 сентября 2019
Мир
54 0
Андрей Бабіш / REUTERS

Премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что на следующей неделе в Нью-Йорке планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте такжеТрамп встретить с МеркельОб этом сообщает «Европейская правда».

Отмечается, что недавно Бабиш встретился с президентом Чехии Милошем Земаном. При этом запланированные переговоры с президентом Украины, чешско-украинские отношения стали одной из тем беседы.

«На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины», – отметил Бабиш.

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский планирует в октябре посетить Эстонию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Чехия#Владимир Зеленский#Андрей Бабиш