Во Франции поймали контрабандистов, которые пытались провезти 2 тонны кокаина

Как передает ТАСС, об этом сообщило в субботу министерство финансов Франции.

Глава минфина Мишель Сапен и министр бюджета Кристиан Эккер отметили в совместном коммюнике, что инцидент произошел в среду примерно в 200 км от побережья французского острова Мартиника в Карибском бассейне. Крупную партию противозаконного товара пытались через французские территориальные воды провезти двое подданных Испании и один житель Венесуэлы.

"Трое подозреваемых были задержаны на борту парусного судна, над которым был ложно поднят американский флаг, - говорится в сообщении министров. - Согласно первым оценкам, объем наркотиков на борту достигает 2,25 тонн".

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Дав высокую оценку работе французских таможенников, успешно осуществивших "сложную и рискованную операцию" по задержанию контрабандистов, Сапен и Эккер назвали "историческим" объем конфискованного кокаина. Для сравнения за весь 2014 год таможня Франции изъяла в общей сложности 6,6 тонн этого запрещенного вещества.

Вместе с тем, нынешняя конфискация не побила абсолютный рекорд в истории французских органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Непревзойденной по масштабам остается партия в 4,3 тонн кокаина, изъятая с борта панамского грузового судна в ноябре 2006 года также в районе Мартиники силами военно-морского флота Франции.