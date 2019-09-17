Российские агенты пытались взломать систему связи ФБР - СМИ

Именно из-за этой хакерской атаки администрация Барака Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатических представительства в декабре 2016 года.

Российские агенты пытались взломать систему связи ФБР, начиная с 2010 года, чтобы воспрепятствовать бюро в отслеживании российских шпионов в США.

Об этом сообщает Yahoo News ссылаясь на информацию от бывших контрразведчиков США, передает Голос Америки.

Из-за атак разведывательное сообщество в США начало подозревать о работе российского агента внутри служб, а россияне могли избегать наблюдения и получать внутреннюю информацию ФБР.

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Россияне также смогли сломать вспомогательные каналы связи, которые использовало ФБР, что бюро восприняло очень серьезно, сообщает издание со ссылкой на информацию от бывшего чиновника американской контрразведки.

Именно из-за этой хакерской атаки, отмечает издание, администрация Обамы выдворила 35 российских дипломатов и закрыла два дипломатических представительства в декабре 2016 года. Эта причина выдворения на то время не называлась, а выдворение дипломатов связывалось с применением мер из-за вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

В декабре 2016 года Соединенные Штаты наложили санкции на высокопоставленных руководителей Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления России. Санкции также направлены против ряда россиян и российских компаний, которые причастны к разведывательной деятельности.