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Как в кино: в Америке семья спаслась, отправив по реке записку в бутылке (видео)

20:39, 13 сентября 2019
Мир
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Калифорнии семья во время сплава по реке застряла на скале над водопадом. Мобильной связи не было. Поэтому туристы вспомнили о методе, о котором читали в книгах и видели в фильмах.  

Незадачливые путешественники отправили записку с просьбой о помощи вниз по реке, где ее и нашли другие туристы. Спасатели прилетели той же ночью. По их словам, даже они сами видели подобное только в кино.

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Теги: #Америка