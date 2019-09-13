Как в кино: в Америке семья спаслась, отправив по реке записку в бутылке (видео)

В Калифорнии семья во время сплава по реке застряла на скале над водопадом. Мобильной связи не было.

В Америке семья спаслась, отправив по реке записку в бутылке.

Читайте такжеВо Флориде мужчина устроил кровавую резню

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Калифорнии семья во время сплава по реке застряла на скале над водопадом. Мобильной связи не было. Поэтому туристы вспомнили о методе, о котором читали в книгах и видели в фильмах.

Незадачливые путешественники отправили записку с просьбой о помощи вниз по реке, где ее и нашли другие туристы. Спасатели прилетели той же ночью. По их словам, даже они сами видели подобное только в кино.