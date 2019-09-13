Как в кино: в Америке семья спаслась, отправив по реке записку в бутылке (видео)
20:39, 13 сентября 2019Мир
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В Калифорнии семья во время сплава по реке застряла на скале над водопадом. Мобильной связи не было.
В Америке семья спаслась, отправив по реке записку в бутылке.
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Об этом говорится в сюжете ТСН.
В Калифорнии семья во время сплава по реке застряла на скале над водопадом. Мобильной связи не было. Поэтому туристы вспомнили о методе, о котором читали в книгах и видели в фильмах.
Незадачливые путешественники отправили записку с просьбой о помощи вниз по реке, где ее и нашли другие туристы. Спасатели прилетели той же ночью. По их словам, даже они сами видели подобное только в кино.
В Америке семья спаслась с помощью послания в бутылке
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