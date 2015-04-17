Из-за снежной бури в США столкнулось около 70 автомобилей

По данным местных властей, столкнулись в общей сложности около 70 автомобилей, пострадали 22 человека, 20 из них были госпитализированы.

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По данным медиков, никто из пострадавших не получил травм, угрожающих жизни, пишет ТАСС.

В связи с авариями была перекрыта автотрасса, соединяющая Вайоминг со штатами Небраска и Юта.