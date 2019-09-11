В Японии правительство сложило свои полномочия

Министры подали в отставку по итогам парламентских выборов, победу на которых одержала партия премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

В среду, 11 сентября, премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял заявления об отставке членов правительства.

Об этом пишет "Гордон" со ссылкой на телерадиокомпанию NHK.

В сообщении отмечают, что на своих должностях останутся только генеральный секретарь правительства Есихиде Суга и министр финансов Таро Асо.

Также известно, что глава МИД Японии Таро Коно возглавит министерство экономики, а руководителем министерства иностранных дел станет министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.

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Как пишет NHK, новый состав кабинета министров будет объявлен во второй половине дня 11 сентября. Затем он пройдет церемонию утверждения императором Японии, после чего официально будет считаться сформированным.

Информагентство Kyodo News сообщает, что министры подали в отставку по итогам парламентских выборов, победу на которых одержала партия Абэ. Он заявлял, что намерен обновить состав правительства.