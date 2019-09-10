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На ночном карнавале в столице Шри-Ланки два слона потоптали людей (видео)

13:52, 10 сентября 2019
Мир
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Читайте такжеВ Индии слон затоптал пять человекКак говорится в сюжете ТСН, в праздничной процессии участвовали несколько слонов, на которых нацепили одеяла и иллюминацию. Перед животными в костюмах выплясывали участники карнавала.

Вдруг мужчина, что сидел на слоне, потерял контроль над животным, и слон побежал на людей. Еще один слон впереди сделал так же. Перепуганная публика и танцоры бросились наутек, травмированных в больницу забрала «скорая помощь».

Как ранее сообщал УНИАН, в датском зоопарке посетитель забрался в вольер к слонам.

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Теги: #карнавал#Шри-Ланка