В датском зоопарке посетитель забрался в вольер к слонам (видео)

В датском зоопарке мужчина забрался в вольер к слонам, но умные животные поступили как настоящие секьюрити.

В одном из крупнейших зоопарков Европы посетитель пробрался в вольер к слонам. Он пытался пугать их, размахивая руками.

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Слоны тут же бросились к человеку, и очевидцы уже решили, что он погибнет, но животные оказались умнее, передает medialeaks. В вольере живут два слона и слоненок. Увидев незнакомца, животные тут же начали защищать и успокаивать потомство. Они гладили слоненка и прятали его за собой, а потом бросились к мужчине.

Посетители уже решили, что сейчас произойдет убийство. Но слоны оказались более воспитанными, чем незваный гость. Мужчина, похоже, и сам понял, что совершил глупость. Поэтому ему пришлось подчиниться законному требованию животных и покинуть территорию.

Незнакомец даже поднял руки, словно перед полицией, и слоны спокойно, но уверенно, сопроводили нарушителя к выходу. Точнее, обратно к забору.

Датский зоопарк в Копенгагене является одним из самых старых и больших зверинцев в Европе, который в год посещают больше миллиона человек. В 2008 году там был открыт «Дом слонов», который считается одним из лучших в мире.