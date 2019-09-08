В "Шереметьево" загорелся российский Боинг с пассажирами (видео)

Пассажиров и экипаж самолета эвакуировали.

В российском аэропорту «Шереметьево» у самолёта авиакомпании "Россия" при запуске загорелся двигатель.

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Об этом сообщает «Life.ru».

По их данным, в момент чрезвычайного происшествия на борту уже находились пассажиры, которые должны были вылететь во Владивосток.

Один из двигателей Боинга вспыхнул и сразу заглох. После произошедшего пассажиры и экипаж покинули борт, самолёт отбуксировали на стоянку.

Ожидается, что пассажирам предоставят другой самолёт.

Как сообщал УНИАН 5 мая лайнер "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево". Основная версия возгорания самолета - попадание молнии. Всего на борту самолета было 78 человек - 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы погиб 41 человек.