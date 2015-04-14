Премьер Словакии высказался против антироссийских санкций ЕС - СМИ

Об этом он заявил на проходящей в Братиславе дипломатической конференции по вопросам внешнеполитической активности, передает ТАСС.

”Я не жажду дальнейших санкций в отношении России”, - сказал он. - Я принципиально и открыто выступаю за поиск решения (по выходу из создавшейся ситуации) и диалог”.

”Европейский Союз и Россия, некогда стратегические партнеры, сегодня общаются посредством санкций и ведут экономическую войну. Данный подход наносит ущерб всем. Нам не следует себя утешать, что Россия более страдает от санкций”, - заявил Фицо.

Премьер также считает, что РФ и ЕС должны сотрудничать как ”цивилизованные партнеры”, а сотрудничество, по его мнению, должно приносить взаимную пользу.

Кроме того, глава Кабмина Словакии высказался против поставок оружия Украине.

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”Это (поставки оружия) ни к чему не приведет, так как нет шансов, что военное решение (конфликта на востоке Украины) привело бы к успеху”, - сказал Фицо.

В сообщении сказано, что Фицо не в первый раз выступает против антироссийских санкций. 13 марта он заявил, что введение новых санкций ЕС в отношении России и продление уже действующих не будет способствовать укреплению перемирия на востоке Украины. 22 февраля словацкий премьер призвал к смягчению антироссийских санкций.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». РФ поставляет террористам оружие и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Из-за этих действий США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и многие другие страны ввели санкции против России.