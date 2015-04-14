США отметят 70-летие Победы воздушным парадом в Вашингтоне - СМИ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента США Мари Харф.

”Существует ряд способов, каким образом люди по всему миру будут отмечать годовщину победы (в войне) в Европе. В Вашингтоне 8 мая будет воздушный парад. Я думаю, в некоторых европейских столицах также будут отмечать этот день”, - сказала она.

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Харф подтвердила, что на параде в честь 70-летия Великой Победы 9 мая в Москве США будет представлять посол в России Джон Теффт.

”Мы, безусловно, чтим жертвы, принесенные теми, кто боролся с нацизмом во Второй мировой войне, в том числе и миллионов русских, которые также принесли свою жертву”, - сказала Харф. В этой связи она напомнила, что ”президент США Барак Обама и главы других государств встретились в прошлом году в Нормандии” на 70-летии высадки союзных войск.