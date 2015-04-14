США отметят 70-летие Победы воздушным парадом в Вашингтоне - СМИ
В честь 70-летия Победы в Вашингтоне 8 мая пройдет воздушный парад.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя госдепартамента США Мари Харф.
”Существует ряд способов, каким образом люди по всему миру будут отмечать годовщину победы (в войне) в Европе. В Вашингтоне 8 мая будет воздушный парад. Я думаю, в некоторых европейских столицах также будут отмечать этот день”, - сказала она.
Читайте такжеВ Казахстане провели акцию против георгиевских лент
Харф подтвердила, что на параде в честь 70-летия Великой Победы 9 мая в Москве США будет представлять посол в России Джон Теффт.
”Мы, безусловно, чтим жертвы, принесенные теми, кто боролся с нацизмом во Второй мировой войне, в том числе и миллионов русских, которые также принесли свою жертву”, - сказала Харф. В этой связи она напомнила, что ”президент США Барак Обама и главы других государств встретились в прошлом году в Нормандии” на 70-летии высадки союзных войск.