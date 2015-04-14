США предлагают Ираку гуманитарную помощь
21:34, 14 апреля 2015Мир
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Президент США Барак Обама предложил направить в Ирак гуманитарную помощь на $200 млн, чтобы помочь пострадавшим от боевиков "Исламского государства".
REUTERS
В рамках официального визита в Вашингтон премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провел встречу с Бараком Обамой и призвал США к более активному участию в борьбе против боевиков "Исламского государства", передает Би-би-си.
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По его мнению, США могут помочь Ираку как поставками оружия, так и более регулярными авиаударами по позициям исламистов.
Обама заявил, что иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции уже отбили четверть иракской территории, занятой исламистами.
Как рассказали оба политика, борьба против исламистов может стать затяжным процессом.
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