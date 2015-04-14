США предлагают Ираку гуманитарную помощь

В рамках официального визита в Вашингтон премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провел встречу с Бараком Обамой и призвал США к более активному участию в борьбе против боевиков "Исламского государства", передает Би-би-си.

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По его мнению, США могут помочь Ираку как поставками оружия, так и более регулярными авиаударами по позициям исламистов.

Обама заявил, что иракские войска при поддержке возглавляемой США коалиции уже отбили четверть иракской территории, занятой исламистами.

Как рассказали оба политика, борьба против исламистов может стать затяжным процессом.