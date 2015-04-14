Немецкие солдаты будут участвовать в учениях в восточных странах НАТО
21:31, 14 апреля 2015Мир
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Более 4 тыс. солдат Бундесвера будут участвовать в учениях в восточных странах-членах НАТО. Однако Германия отвергает возможность постоянного пребывания войск в странах Балтии.
REUTERS
Об этом заявила міністрк обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время визита в страны Балтии, сообщает DW.DE.
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17 этапов учений будут происходить в основном в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Дополнительно на 3 месяца в образовательных целях в Литву, Латвию и Польшу отправят около 600 военнослужащих.
В то же время в сообщении отмечается, что Германия отвергла возможность постоянной дислокации войск Бундесвера в странах Балтии, как они об этом просили. Напомним, что Эстония предложила Германии возглавить войска союзников на своей территории. Эстонский президент также высказался за постоянное присутствие войск НАТО в стране.
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