Немецкие солдаты будут участвовать в учениях в восточных странах НАТО

Об этом заявила міністрк обороны Германии Урсула фон дер Ляйен во время визита в страны Балтии, сообщает DW.DE.

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17 этапов учений будут происходить в основном в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Дополнительно на 3 месяца в образовательных целях в Литву, Латвию и Польшу отправят около 600 военнослужащих.

В то же время в сообщении отмечается, что Германия отвергла возможность постоянной дислокации войск Бундесвера в странах Балтии, как они об этом просили. Напомним, что Эстония предложила Германии возглавить войска союзников на своей территории. Эстонский президент также высказался за постоянное присутствие войск НАТО в стране.