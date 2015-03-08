Минобороны Германии поддерживает идею создания единой армии ЕС

Об этом заявила министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает "Апостроф".

Читайте такжеГермания планирует увеличить расходы на оборону из-за "нестабильности в мире""Через 70 лет после Второй мировой войны мир в Европе, Европейский союз стоит на твердой основе, и мы шаг за шагом устанавливаем альянсы между странами, особенно в политике безопасности. За таким "переплетением" армий с перспективой когда-нибудь иметь европейскую армию, по моему мнению, будущее", - сказала она.

Россия больше не является партнером ЕС, но "нам следует обращать внимание на то, чтобы Россия не стала нашим врагом. Мы хотим решать наши проблемы за столом переговоров, но при этом мы хотим защиты международного права и прав человека, которые, например, нарушаются в Украине", - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, глава Еврокомиссии призвал к созданию общей европейской армии. По его мнению, создание совместных европейских вооруженных сил покажет всему миру, что между странами ЕС никогда не будет войны.