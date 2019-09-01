Президент Польши считает, что мир извлек мало уроков из Второй мировой войны

Анджей Дуда напомнил, что до сих пор по всему миру происходят этнические чистки и геноцид.

Президент Польши Анджей Дуда считает, что человечество вынесло слишком мало уроков из трагического события, каковым была Вторая мировая война.

Как сообщает Polskie Radio, об этом Дуда заявил во время мемориальных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве.

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Глава государства напомнил, что до сих пор по всему миру происходят этнические чистки и геноцид.

«Теперь, в наши современные времена, мы имели с этим дело не так давно в странах бывшей Югославии, мы имели с этим дело в Руанде. Именно об этом помним, чтобы никогда больше в мире не случались такие события, такое страдание, такая жестокость», - подчеркнул он.

Дуда также отметил, что Вторая мировая война должна быть предостережением для современных людей. Он подчеркнул, что также сегодня случаются случаи агрессии и нарушения международного и гуманитарного права.

Он убежден, что урок истории еще нужно усвоить: «К сожалению, постоянно случаются акты этнических чисток и также геноцида. В последнее время также имеем дело даже в Европе с изменением границ силой. Нельзя и непозволительно переходить к повестке дня над такими действиями. Должны быть санкции, должны быть сделаны решительные шаги, должно быть понятно, что каждая военная агрессия будет иметь абсолютно решительный, сильный ответ. Это вызовы современности».

Как сообщал УНИАН, президент Польши Анджей Дуда в годовщину начала Второй мировой войны напомнил, что с разгромом гитлеровской Германии полноценный мир для Польши так и не наступил – нацистская оккупация страны изменилась советской.