Министр финансов РФ призвал срочно повысить пенсионный возраст

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что властям РФ необходимо срочно решать вопрос отмены досрочных пенсий и повышения пенсионного возраста, сообщает РИА Новости.

"Нужно срочно решать вопрос отмены досрочных пенсий, повышения пенсионного возраста. Это позволит не только снизить нагрузку на бюджет, но и сгладить последствия от слабой демографии на численность экономически активного населения", — сказал Силуанов на годовой коллегии Минфина России.

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Он отметил, что наибольшую долю в структуре расходов консолидированного бюджета РФ занимают социальные расходы. "При этом эффективность системы социальной поддержки остается низкой: не применяется принцип нуждаемости, пенсионные выплаты перестали быть платежом, связанным с утратой трудоспособности человеком, а стали фактически играть роль социальной выплаты по достижению определенного возраста", — добавил он.

Это, по его словам, привело к формированию системы с высокими обязательствами и низким эффектом для преодоления бедности.

Также Силуанов выступил за восстановление с 2016 года прав граждан на формирование накопительной части пенсии по их выбору.

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"В условиях санкций нам нужен свой собственный внутренний инвестор, здесь ключевыми являются вопросы дальнейшего развития накопительной части пенсионной системы, системы накопительного страхования жизни, развития страхования в целом", — сказал он.

"Ключевой вопрос — это восстановление в полном объеме, начиная с 2016 года, прав застрахованных лиц на формирование накопительной части пенсии в соответствии с их выбором", — заявил министр.

"Окончательное решение здесь должно быть принято в правительстве РФ" — добавил он.