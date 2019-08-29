Илон Маск назвал главную проблему человечества

Основателя SpaceX поддержал китайский миллиардер Джек Ма.

По мнению основателя SpaceX Илона Маска, главной проблемой человечества станет демографический коллапс.

Об этом Маск сказал на всемирной конференции в Шанхае, посвященной искусственному интеллекту, передает Naked Science.

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"Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв", - сказал Илон Маск.

Маска поддержал китайский миллиардер Джек Ма: "Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите "коллапс". Я согласен с этим".

По мнению Маска, не поможет и миграция, ведь рождаемость будет падать по всей планете.

Напомним, ранее Илон Маск вновь высказался за ядерный удар по Марсу.