Илон Маск высказался за ядерный удар по Марсу

Ранее Илон Маск озвучивал идею, что удар из ядерного оружия по Марсу может сделать эту планету пригодной для проживания людей.

Основатель компании SpaceX Илон Маск вновь высказался за ядерный удар по Марсу.

Об этом Илон Маск написал на своей странице в Twitter.

"Нанесем ядерный удар по Марсу", - говорится в сообщении.

Nuke Mars! — Elon Musk (@elonmusk) August 16, 2019

Как пишет Голос Америки, вероятно, в этом сообщении речь идет об идее, которую Маск озвучивал ранее, о том, что удар с ядерного оружия по Марсу может сделать эту планету пригодной для проживания людей.

В 2015 году Маск высказал предположение прессе, что сброс термоядерных бомб над полюсами планеты сделает ее более теплой. По его теории, такие взрывы образуют миниатюрные "солнца" над полюсами, вода со льда на полюсах испарится, высвободив углекислый газ, что, в свою очередь, создаст парниковый эффект на планете, пишет Business Insider.

Читайте такжеОбжитый Марс и колонизация других миров: известный физик дал прогноз для технологий человечества

Именно идея колонизации Марса стала вдохновением для деятельности Илона Маска. Его компания SpaceX декларирует в качестве основной цели - развитие космических технологий для дальнейшего заселения красной планеты.

Достижение прогресса в следующих путешествиях на Луну, а также организации путешествия на Марс является одним из приоритетов администрации президента США Дональда Трампа.

"Руководства по моей администрации, мы возобновляем величие NASA и возвращаемся на Луну, а потом – Марс. Я возобновляю мой бюджет, чтобы включить дополнительные 1,6 миллиарда долларов, чтобы мы могли мощно вернуться до космоса!" – подчеркнул президент США в мае.

Ранее сообщалось, что новое исследование следов глобальной гидросистемы Марса показало, что бассейны рек здесь в среднем некогда были больше, чем на Земле.