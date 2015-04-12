Полиция не считает стрельбу возле Капитолия в Вашингтоне терактом

Полиция не рассматривает версию о теракте после стрельбы возле Капитолия в Вашингтоне.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter