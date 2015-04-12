Полиция не считает стрельбу возле Капитолия в Вашингтоне терактом

01:06, 12 апреля 2015
Мир
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Полиция не рассматривает версию о теракте после стрельбы возле Капитолия в Вашингтоне.

REUTERS

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на информационные агентства.

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Ранее УНИАН сообщал, что возле Капитолия в Вашингтоне произошла стрельба. Представитель полиции Капитолия сообщила, что стрелявший нейтрализован.

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