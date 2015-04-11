Произошла стрельба возле Капитолия в Вашингтоне

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Капитолия.

Ранее поступали сообщения о том, что мужчина мог застрелиться возле Капитолия, эти сообщения пока не подтверждены.

"Подозреваемый в стрельбе нейтрализован, но здание Капитолия США закрыто из-за мер предосторожности", - сообщила лейтенант Кимберли Шнейдер, представитель полиции Капитолия.

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Десятки тысяч людей находятся в центре Вашингтона в эти часы, принимая участие в традиционном параде и гуляниях по случаю Фестиваля цветения вишни.

Полиция Капитолия - особое подразделение американской полиции, который охраняет американский конгресс и подчиняется законодательной ветви власти.

Ранее УНИАН сообщал, что возле дома вице-президента США Джо Байдена произошла стрельба.