Возле дома вице-президента США Джо Байдена произошла стрельба

Инцидент произошел в ночь на 17 января, когда вице-президента США и его жены Джилл не было дома , сообщает Газета.ру.

Выстрелы были произведены из автомобиля, который следовал по дороге общего пользования за пределами установленного периметра безопасности. Сотрудники Секретной службы, размещенные в резиденции, услышали звуки выстрелов.

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Резиденция Байдена находится в нескольких сотнях метров от дороги.

В настоящее время задержан мужчина, который не подчинился офицеру полиции, однако он может быть не связан со стрельбой.

При этом сотрудники Секретной службы проведут допрос задержанного по поводу происшествия.