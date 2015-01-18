Возле дома вице-президента США Джо Байдена произошла стрельба
23:44, 18 января 2015Мир
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Возле резиденции вице-президента США Джозефа Байдена в штате Делавэр произошла стрельба, сообщает CNN.
REUTERS
Инцидент произошел в ночь на 17 января, когда вице-президента США и его жены Джилл не было дома , сообщает Газета.ру.
Выстрелы были произведены из автомобиля, который следовал по дороге общего пользования за пределами установленного периметра безопасности. Сотрудники Секретной службы, размещенные в резиденции, услышали звуки выстрелов.
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Резиденция Байдена находится в нескольких сотнях метров от дороги.
В настоящее время задержан мужчина, который не подчинился офицеру полиции, однако он может быть не связан со стрельбой.
При этом сотрудники Секретной службы проведут допрос задержанного по поводу происшествия.
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