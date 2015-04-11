Немецкие спецслужбы говорят о новом качестве кибератак

Об этом предостерег в утренней программе немецкого телеканала ARD 10 апреля заместитель федеральной службы безопасности информационной техники (BSI) Андреас Кенен, пишет Deutsche Welle.

Основания для таких утверждений появились после вывода из строя французского телеканала TV5 Monde и его интернетсайта 9 апреля, которое длилось одиннадцять часов.

По словам Кенена, еще "счастье", что что-то не случилось в инфраструктурах Германии. Слабым звеном Кенен назвал промышленность. В то же время сети федеральных ведомств, что касается кибернетической безопасности, достаточно хорошо защищены, признал представитель BSI.

К примеру, компании, которые отвечают за энерго - и водоснабжение в Германии, все чаще применяют управляемые компьютером технологии в своих системах генерации и распределения, указал Кенен. Хотя, по его словам, многие предприятия понимают, что им следовало бы защищать свои объекты от кибератак хакеров. "Впрочем, есть еще целый ряд мероприятий по повышению безопасности именно сетей, которые следует принять в следующие годы, ибо того, что есть сейчас - недостаточно", - предостерег специалист.

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О совершенно новом измерениеи кибератак со стороны исламистов говорит и глава ведомства по защите конституции Ганс-Георг Маассен. Как заявил он в пятницу, 10 апреля, в интервью журналистам агентства Reuters, недавнее нападение на французский телеканал "составляет наступательную демонстрацию силы против демократического СМИ". Маассен добавил, что "электронный джихад" уже давно вынашивается исламистами в их планах борьбы против так называемых "неверных".

Однако до сих пор кибератаки исламистов в Европе ограничивались нецеленаправленными массированными нападениями или же манипуляцией интернет-сайтов. А недавняя атака на французский телеканал дает распознать "новое качество в виртуальном ведении войны", - добавил представитель спецслужб.