В России открыли ящики с телами моряков с затонувшего траулера и обнаружили, что погибших 57, а не 56

Об этом сообщил в пятницу, 10 апреля, руководитель морского координационно-спасательного подцентра Артур Рец, передает ТАСС.

"Тело еще одного погибшего было найдено при вскрытии ящиков (с телами погибших), во время проведения следственных действий", - сообщил представитель ведомства.

По его словам, в одном из ящиков находились два тела вместо одного. Скорее всего, это случилось, когда тела упаковывали на одном из судов, работавших на месте кораблекрушения.

Таким образом, число погибших членов экипажа траулера "Дальний Восток" официально составило 57 человек. Число выживших не изменилось - 63 человека. Без вести пропавшими считаются 12 человек.

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По сообщению Дальневосточного регионального центра МЧС России, тела 15 погибших при крушении траулера "Дальний Восток" в Охотском море доставили самолетом МЧС с Сахалина во Владивосток.

"Самолет БЕ-200 ЧС Хабаровского АСЦ ДВРЦ МЧС России 9 апреля совершил два перелета из Южно-Сахалинска во Владивосток. В ходе первого перелета доставлено 30 человек. Пассажиры отправлены по местам жительства. В ходе второго перелета доставлены тела 15 погибших", - говорится в сообщении.

По словам Артура Реца, поиски на месте крушения продолжаются. Активное обследование места кораблекрушения ведет судно "Млечный путь", которое, как и затонувший "Дальний Восток" принадлежит сахалинской компании "Магеллан".

Кроме того, пассивный поиск продолжают более 40 рыболовецких судов, занятых на промысле в районе катастрофы. На данный момент, с воздуха и на воде обследовано более 40 тыс. квадратных километров акватории Охотского моря.

Ранее УНИАН сообщал, что в компании-владельце затонувшего траулера заявили, что не знают, откуда на судне взялись иностранцы.