В компании-владельце затонувшего траулера заявили, что не знают, откуда на судне взялись иностранцы

В компании "Магеллан", которой принадлежал затонувший в Охотском море траулер "Дальний Восток", утверждают, что не знали о наличии на судне иностранцев, и о том, каким образом они там появились, сообщает ТАСС.

"Я не знаю и не знал ничего об иностранцах на судне. Информацией об этом не располагает никто и в офисе компании", - сообщил представитель судовладельца Алексей Васин.

Один из спасенных моряков траулера Евгений Витрикус подтвердил журналистам распространенную ранее информацию о том, что на траулере были моряки из Бирмы. По его словам, судно было переделано, вместо 96 предусмотренных спальных мест было 131. В двухместных каютах граждане России располагались по трое, в пятиместных было по 15 человек, сказал он.

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Витрикус также сообщил, что российские моряки получали в месяц $1-1,5 тыс., бирманцы - $200. Он также утверждает, что для трудоустройства на траулере иностранцы давали взятку.

Российский профсоюз моряков (РПСМ) ранее сообщил, что за трудоустройство на траулере моряки из Бирмы заплатили по $2,5-3 тыс.

"В РПСМ обратились коллеги из Бирманского профсоюза моряков (IFOMS) с просьбой помочь в решении вопроса о выплате компенсаций родственникам 20 бирманцев. В письме, присланном в РПСМ, инспектор Международной федерации транспортников (МФТ) рассказал, что в офис IFOMS пришли члены семей погибших бирманцев.

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Со слов родственников, все 42 рыбака заплатили от $2,5 до 3 тыс., чтобы получить работу на российском траулере "Дальний Восток". Их ежемесячная заработная плата составляла всего $300", - отметили в профсоюзе моряков.

Согласно списку МЧС РФ, на "Дальнем Востоке" было 42 гражданина Республики Союза Мьянма (Бирма), 22 из них спасены. Всего на борту затонувшего траулера находились 54 иностранца.

Ранее УНИАН сообщал, что в России по делу о крушении траулера в Охотском море задержали замгендиректора судовладельца.