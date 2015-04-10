Скандинавские страны ответили на провокации России военной декларацией

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на издание Aftenposten.

Скандинавские страны договорились о сотрудничестве в области безопасности. Декларацию подписали Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания и Исландия.

«Соглашение и текст ‒ это прямой ответ на агрессивное поведения России в непосредственной близости от этих северных стран», ‒ пишет издание.

В своем заявлении министры обороны обвинили российскую сторону в военной и разведывательной деятельности в Балтии и в северных районах скандинавских государств. О реакции Москвы на эти высказывания пока не известно.

«Российские лидеры продемонстрировали, что они готовы пойти на практическое и эффективное применение военных методов для достижения своих политических целей, даже если при этом будут нарушаться принципы международного права»,‒ отмечается в документе.

Читайте такжеНейтралитет не спасает страны Скандинавии от агрессии России - Rzeczpospolita Министры полагают, что более тесное сотрудничество стран Северной Европы и солидарность с государствами Балтии может служить сдерживающим фактором и повысит безопасность в регионе.

Как сообщалось раньше, 10 марта глава Европейского Совета Дональд Туск заявил, чтоединство ЕС и США сможет остановить агрессивную политику России.

17 марта бывший президент Польши и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что западным государствам не остается ничего другого, как силой ответить на агрессию Российской Федерации против Украины.