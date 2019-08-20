В России произошло очередное ЧП с самолетом
20:20, 20 августа 2019Мир
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В кабине пилотов лопнула крайняя левая форточка.
В кабине пилотов лопнула крайняя левая форточка / фото: Elena Timokhina
Самолет авиакомпании Lufthansa, следовавший из Санкт-Петербурга, развернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего стекла.
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Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что Airbus A321 (рейс LH2565) вылетел в Мюнхен в 16:50 по московскому времени, однако на подлете к границе с Эстонией пилоты приняли решение вернуться в Пулково.
Как видно на фотографиях, появившихся в Telegram-канале FlightMode, в кабине пилотов лопнула крайняя левая форточка.
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