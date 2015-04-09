Российские военнослужащие отработали разгон Майдана с горящими покрышками и "коктейлями Молотова"

Подразделения внутренних войск МВД России в рамках оперативно-стратегических учений "Заслон-2015" отработали задачи по действиям в условиях, схожих с событиями во время Евромайдана в Киеве, передают РИА Новости.

"На очередном этапе за основу были взяты события, которые происходили в недавнем прошлом в одной из соседних стран. Отрабатывалось участие внутренних войск в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, противодействие террористическим проявлениям и экстремизму. Для создания ситуации, близкой к реальности, были использованы все атрибуты тех событий, вплоть до горящих покрышек и забрасывания военнослужащих камнями и бутылками", — сообщил руководитель пресс-службы войск Василий Панченков.

Перед командованием ставились задачи по управлению и применению войск, координации штабов с другими силовыми структурами. Подразделения оттачивали навыки действий в подобных крайне сложных условиях.

Читайте такжеРоссийские силовики на учениях на границе с Украиной "нейтрализовали" боевиков

"Были проработаны различные варианты развития ситуации, в том числе применение всего арсенала спецсредств, которым обеспечены сотрудники внутренних войск и правоохранительных органов. Это и индивидуальные спецсредства, и полицейские газы раздражающего действия, и водометы, а также различные виды военной техники и специальных вооружений нелетального воздействия", — сообщил Панченков.

Он подчеркнул, что учения проходили в тесном взаимодействии с органами внутренних дел округа, ФСБ и ФСКН. Руководивший занятиями главком ВВ МВД России Виктор Золотов отметил на подведении итогов, что органы управления и войска действовали слаженно и уверенно.

"По окончании учений отечественные предприятия, которые работают в тесном взаимодействии с силовыми структурами, показали свои разработки для подобных ситуаций. Например, негорючую экипировку для военнослужащих, способную выдержать горение "коктейля Молотова". Также интерес вызвали средства технической остановки автотранспорта и образцы нового нелетального вооружения", — рассказал представитель МВД.

Масштабные учения "Заслон-2015" проводятся со 2 по 10 апреля на территории Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского, Южного и Крымского федеральных округов. Подразделения ВВ МВД решают учебные задачи по охране границ, поддержанию общественного порядка, защите населенных пунктов и государственных объектов.